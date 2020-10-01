Карантин у Раді може спровокувати погіршення україно-польських відносин. Фото: ОП

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Ракурс

Верховна Рада України не встигне вчасно ухвалити проект закону який має звільнити від сплати ПДВ виконавців робіт і постачальників послуг у рамках так званого «польського кредиту». Документ важливий для майбутніх переговорів між президентами України та Польщі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда мають намір зустрітися 11 жовтня.

Проте народні обранці, ймовірно, голосуватимуть за законопроект аж у листопаді. Про це пише «Європейська правда».

Народні обранці 30 вересня ухвалили постанову про зміну календарного плану засідань через збільшення кількості хворих на коронавірус у Раді. У стінах Верховної Ради депутати заберуться лише 20 жовтня, щоб вирішити найбільш термінові питання. Вищезгаданий законопроект до цього переліку не входить. Наступну сесію нардепи запланували аж на листопад.

Варто зауважити, що кредитна угода на 100 млн євро між Україною та Польщею була підписана у 2015 році. Термін її дії — 30 років. Відповідно до угоди, кошти повинні витрати на реконструкцію прикордонної інфраструктури. Затримка в ухваленні законопроекту не дає можливості розпочати ремонтні роботи попри те, що всі відповідні тендери проведені.

Зазначається, що відсутність розвитку в питанні реалізації кредиту стане перепоною для співпраці та погіршить не лише українсько-польські стосунки, а й сприйняття нашої держави іншими закордонними партнерами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», між Україною, Польщею та Литвою було створено «Люблінський трикутник» — нову платформу для політичного, економічного і соціального співробітництва. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «Люблінський трикутник» підкреслює важливу роль, яку Київ, Варшава і Вільнюс відіграють у Європі та світі.