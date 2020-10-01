Принц Філіп, фото: Associated Press

https://racurs.ua/ua/n144568-99-richnyy-cholovik-ielyzavety-ii-rozcharovanyy-megan-markl-ta-svoyim-onukom.html

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Меган Маркл і її чоловік британський принц Гаррі, герцоги Сасекські, розчарували 99-річного принца Філіпа — чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це королівський біограф Інгрід Сьюард розповіла виданню Daily Mail.

Зазначається, що Філіп, для якого характерне надзвичайне почуття обов’язку, не може зрозуміти, чому Маркл — колишня актриса — не взяла із нього приклад, коли у травні 2018 року вийшла заміж за принца Гаррі.

Філіп свого часу відмовився від кар'єри морського офіцера, щоб допомагати Єлизаветі після того, як вона посіла трон у 1952 році.

Думаю, що він дуже і дуже розчарований, тому що він відмовився від кар'єри морського офіцера, щоб підтримувати королеву і допомагати монархії, — сказала Сьюард. — Так чому ж тоді Меган не може відмовитися від акторської кар'єри і не підтримувати чоловіка і монархію?

Сьюард також зазначила, що Філіп свого часу говорив матері Гаррі принцесі Діані, що «це не конкурс популярності, ми всі працюємо разом».

За словами Сьюард, Філіпа засмучує, що багато молодих членів королівської родини «не поділяють його цінностей». Так, він обурений тим, що Гаррі знехтував почуттям обов’язку і «відмовився від батьківщини і всього, що йому було небайдуже, заради егоцентричної знаменитості з Північної Америки».

Біограф зазначає, що, на думку Філіпа, у Гаррі було все: гарний будинок, здоровий син і унікальна можливість здійснювати глобальний вплив своєю благодійною діяльністю.

Тож, зазначає Сьюард, Філіп відмовився брати участь у переговорах про майбутнє Гаррі та Меган, які проходили в січні в Сандрігемському замку, після того, як герцоги Сасекські вирішили відособитися від королівської родини та стати фінансово незалежними.

Зазначається, що вчинок Гаррі для Філіпа був дуже схожим на рішення короля Едуарда VIII, котрий наприкінці 1936 року вирішив відмовитися від корони, щоб одружитися на двічі розлученій американці Уолліс Сімпсон.

Нагадаємо, на початку 2019 року Філіп здав свої водійські права. Незадовго до цього він потрапив у ДТП.