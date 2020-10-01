Принц Филипп, фото: Associated Press

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Меган Маркл и ее муж британский принц Гарри, герцоги Сасекские, разочаровали 99-летнего принца Филиппа — супруга королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала изданию Daily Mail.

Отмечается, что Филипп, для которого характерно необычайное чувство долга, не может понять, почему Маркл — бывшая актриса — не взяла с него пример, когда в мае 2018 года вышла замуж за принца Гарри.

Филипп в свое время отказался от карьеры морского офицера, чтобы помогать Елизавете после того, как она заняла трон в 1952 году.

Думаю, что он очень и очень разочарован, потому что он отказался от карьеры морского офицера, чтобы поддерживать королеву и помогать монархии, — сказала Сьюард. — Так почему же тогда Меган не может отказаться от актерской карьеры и не поддерживать мужа и монархию?

Сьюард также отметила, что Филипп в свое время говорил матери Гарри принцессе Диане, что «это не конкурс популярности, мы все работаем вместе».

По словам Сьюард, Филиппа огорчает, что многие молодые члены королевской семьи «не разделяют его ценностей». Так, он возмущен тем, что Гарри пренебрег чувством долга и «отказался от родины и всего, что ему было небезразлично, ради эгоцентричной знаменитости из Северной Америки».

Биограф отмечает, что, по мнению Филиппа, у Гарри было все: хороший дом, здоровый сын и уникальная возможность осуществлять глобальное влияние своей благотворительной деятельностью.

Сьюард отмечает, что Филипп отказался участвовать в переговорах о будущем Гарри и Меган, которые проходили в январе в Сандригемском замке, после того, как герцоги Сасекские решили обособиться от королевской семьи и стать финансово независимыми.

Отмечается, что поступок Гарри для Филиппа был очень похож на решение короля Эдуарда VIII, который в конце 1936 года решил отказаться от короны, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

Напомним, в начале 2019 года Филипп сдал свои водительские права. Незадолго до этого он попал в ДТП.