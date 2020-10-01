Странная надпись о любви к козам появилась в Винницкой области. Фото: Взгляд Козятин

https://racurs.ua/n144567-strannaya-nadpis-o-lubvi-k-kozam-poyavilas-v-vinnickoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Странная надпись «Я люблю коз» недавно появилась в Козятине Винницкой области. Соответствующее фото уже спровоцировало волну шуток в соцсетях.

Как оказалось, на локации, которая на фото, местные предприниматели обустраивают сквер и зону отдыха. Они также планировали установить инсталляцию «Я люблю Козятин». Однако работам помешали ливни, поэтому рабочие установили только часть надписи. Об этом в Фейсбук-сообществе «Взгляд Козятин» написал местный житель.

Делают местные предприниматели, коренные козятчане. За собственные средства. Территория очищается и готовится (помните, там джунгли были), не спешите критиковать, дождитесь завершения, — написал пользователь сети.



Он предположил, что обустройство сквера начали с надписи, чтобы жители обратили внимание и следили за процессом и, взяв лопату и ведро, пришли помочь.

Напомним, ранее на Закарпатье слуги народа установили билборд, на котором была ошибка. Впоследствии ее исправляли «дедовским способом».