Дивний напис про любов до кіз з’явився на Вінниччині. Фото: Погляд Козятин

https://racurs.ua/ua/n144567-dyvnyy-napys-pro-lubov-do-kiz-z-yavyvsya-na-vinnychchyni-foto.html

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Дивний напис «Я люблю коз» нещодавно з’явився у Козятині, що на Вінниччині. Відповідне фото вже спровокувало хвилю жартів у соцмережах.

Як виявилося, на локації, що на фото, місцеві підприємці облаштовують сквер і зону відпочинку. Вони також планували встановити інсталяцію «Я люблю Козятин». Проте роботам завадили зливи, тому робітники встановили лише частину напису. Про це у Фейсбук-спільноті «Погляд Козятин» написав місцевий житель.

Роблять місцеві підприємці, корінні козятинчани. За власні кошти. Територія очищується та готується (пам'ятаєте, які там джунглі були), не поспішайте критикувати, дочекайтесь завершення, — написав користувач мережі.



Він припустив, що облаштування скверу почали з напису, щоб мешканці звернули увагу та слідкували за процесом і, взявши лопату й відро, прийшли допомогти.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті слуги народу встановили бігборд, на якому була помилка. Згодом її виправляли «дідівським способом».