Секрет портрета Мони Лізи розкрили вчені. Фото: РИА

https://racurs.ua/ua/n144566-sekret-portreta-mony-lizy-rozkryly-vcheni-foto.html

Ракурс

Історія мистецтва приховує чимало таємниць. Деякі з них криються у легендарній картині Леонарда да Вінчі «Мона Ліза». Багато вчених досліджують посмішку жінки, зображеної на картині, а науковцям із французького університету вдалося розгледіти під картиною сліди начерку.

Дослідження здійснювалося за допомогою мультиспектральної камери високої роздільної здатності. Вчені виявили під картиною ескіз. Ця знахідка дає можливість припустити, що, пишучи свої твори, Леонардо да Вінчі використовував техніку спольверо. Про це інформує Naked science.

Техніка спольверо була популярна протягом багатьох століть. Цей метод використовували під час копіювання портретів, гравюр. На ескіз клали прозорий папір, обводили контур малюнка, а потім уже переносили на полотно.

Дослідження показало, що Леонардо да Вінчі на картині дещо змінив позу натурщиці, трохи повернувши голову. Науковці довели, що при створенні картин художники використовували підготовчий малюнок. Це відкриття докорінно «змінює історію культового символу західного живопису».

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Нідерландах із музею «Сінгер Ларен», закритого на карантин через спалах коронавірусу, викрали картину відомого нідерландського художника Вінсента Ван Гога «Весняний сад, пасторський сад у Нюенені навесні». ЇЇ музей орендував у Музею Гронінгена.