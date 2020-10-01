Секрет портрета Моны Лизы раскрыли ученые. Фото: РИА

https://racurs.ua/n144566-sekret-portreta-mony-lizy-raskryli-uchenye-foto.html

Ракурс

История искусства скрывает немало тайн. Некоторые из них кроются в легендарной картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Многие ученые исследуют улыбку женщины, изображенную на картине, а искусствоведам из французского университета удалось разглядеть под картиной следы наброска.

Исследование осуществлялось с помощью мультиспектральной камеры высокого разрешения. Ученые обнаружили под картиной эскиз. Эта находка дает возможность предположить, что Леонардо да Винчи писал свои произведения, используя технику спольверо. Об этом сообщает Naked science. https://naked-science.ru/article/sci/pod-monoj-lizoj-obnaruzhili-nabrosok

Техника спольверо была популярна на протяжении многих веков. Этот метод использовали при копировании портретов, гравюр. На эскиз ложили прозрачную бумагу, обводили контур рисунка, а потом уже переносили на холст.

Исследование показало, что Леонардо да Винчи на картине несколько изменил позу натурщицы, немного повернув голову. Ученые доказали, что при создании картин художники использовали подготовительный рисунок. Это открытие в корне «меняет историю культового символа западной живописи».

Как ранее сообщал «Ракурс», в Нидерландах из музея «Сингер Ларен», закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, похитили картину известного нидерландского художника Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюенени весной». Ее музей арендовал у Музея Гронингена.