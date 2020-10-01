Карантин в Раде может спровоцировать ухудшение украинско-польских отношений. Фото: ОП

https://racurs.ua/n144569-karantin-v-rade-mojet-sprovocirovat-uhudshenie-ukrainsko-polskih-otnosheniy.html

Ракурс

Верховная Рада Украины не успевает вовремя принять проект закона, который должен освободить от уплаты НДС исполнителей работ и поставщиков услуг в рамках так называемого «польского кредита». Документ важен для будущих переговоров между президентами Украины и Польши.

Владимир Зеленский и Дуда намерены встретиться 11 октября. Однако народные избранники, вероятно, будут голосовать за законопроект только в ноябре. Об этом пишет «Европейская правда».

Народные избранники 30 сентября приняли постановление об изменении календарного плана заседаний из-за увеличения количества больных коронавирусом в Раде. В стенах Верховной Рады депутаты соберутся только 20 октября, чтобы решить наиболее срочные вопросы. Вышеупомянутый законопроект в этот перечень не входит. Следующую сессию нардепы запланировали в ноябре.

Стоит заметить, что кредитное соглашение на 100 млн евро между Украиной и Польшей было подписано в 2015 году. Срок его действия — 30 лет. В соответствии с соглашением, средства должны направить на реконструкцию пограничной инфраструктуры. Задержка в принятии законопроекта не дает возможности начать ремонтные работы, несмотря на то, что все соответствующие тендеры проведены.

Отсутствие развития в вопросе реализации кредита станет преградой для сотрудничества и ухудшит не только украинско-польские отношения, но и восприятие нашего государства другими зарубежными партнерами.

Как ранее сообщал «Ракурс», между Украиной, Польшей и Литвой был создан «Люблинский треугольник» — новая платформа для политического, экономического и социального сотрудничества. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «Люблинский треугольник» подчеркивает важную роль, которую Киев, Варшава и Вильнюс играют в Европе и мире.