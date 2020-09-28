Врачи рассказали о состоянии экс-узника Кремля Балуха

https://racurs.ua/n144420-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-eks-uznika-kremlya-baluha.html

Ракурс

Владимир Балух — бывший узник Кремля, которого избили в Киеве — сейчас находится в стабильном состоянии. Врачи готовят его к самостоятельному дыханию.

Об этом в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко.

Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после нападения. Новости от лечащих врачей: «Пациент стабилен, без ухудшений. Полного сознания еще нет», — написала она.

Политик добавила, что врачи начинают постепенно тренировать Балуха дышать самостоятельно.

Напомним, Владимира Балуха избили неизвестные в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке, где он с друзьями праздновал годовщину освобождения из плена. Его госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии. Медики ввели его в медикаментозную кому.

Подозреваемого в нападении задержали 18 сентября. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Конфликт якобы произошел на бытовой почве.

Балуха освободили из российского плена 7 сентября прошлого года в рамках обмена между Украиной и Россией. Подконтрольный Москве суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к четырем годам и 11 месяцев колонии за проукраинскую позицию по Крыму. Экс-пленник присоединился к партии «Европейская солидарность» на местных выборах.