Натуралист Дэвид Аттенборо. Фото: realist.online

https://racurs.ua/n144419-britanskiy-pensioner-pobil-rekord-djennifer-eniston-v-instagram.html

Ракурс

Дэвид Аттенборо, известный британский натуралист, побил мировой рекорд по приросту подписчиков в Instagram.

Рекорд 95-летний британец установил после того, как зарегистрировал учетную запись в Инстаграм. Мужчина опубликовал видеоролик, в котором призывал спасти Землю. Об этом 28 сентября сообщает «ВВС Україна».

Континенты в огне. Ледники тают. Коралловые рифы умирают… Список можно продолжать и продолжать, — заявил он в ролике.

Всего за 4 ч. и 44 мин. на него подписались 1 млн пользователей. Аттенборо побил рекорд американской актрисы Дженнифер Энистон, которая в первые 5 ч. и 16 мин. смогла добиться отметки в 1 млн сторонников. Новый рекорд уже засвидетельствовали представители Книги рекордов Гиннесса.

Ранее Дэвид Аттенборо возглавил список самых популярных персон в Великобритании. Он был ведущим и главным создателем 10 знаменитых документальных сериалов о природе.

Рекордсмены Instagram:

Сэр Дэвид Аттенборо — 4 ч. 44 мин. (сентябрь 2020 года).

Дженнифер Энистон — 5 ч. 16 мин. (октябрь 2019 года).

Герцог и герцогиня Сассекские — 5 ч. 45 мин. (апрель 2019 года).

Кан Даниэль, звезда K-Pop — 11 ч. 36 мин. (январь 2019 года).

Папа Римский Франциск — 12 ч. (март 2016 года).

Дэвид Бекхэм — 24 ч. (май 2015 года).

Напомним, в марте принц Гарри и Меган Маркл объявили, что закрывают свой аккаунт Sussex Royal в Instagram.