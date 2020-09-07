Новую функцию для сториз готовят Facebook и Instagram

Instagram і Facebook. Фото: 3D News

https://racurs.ua/n143508-novuu-funkciu-dlya-storiz-gotovyat-facebook-i-instagram.html

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Социальные сети Instagram и Facebook протестуют новую функцию, которая позволит переносить сториз из одной соцсети в другую одновременно.

Публикацию будут видеть только те подписчики автора, которые подключили к своему аккаунту профиль Facebook. Об этом сообщает пресс-служба социальных сетей.

Сообщается, что пользователи, которые не подписаны на автора сториз, не смогут просматривать публикации. Новая функция учитывает все настройки конфиденциальности, поэтому все данные будут тщательно защищаться.

Сейчас тестирование проводят среди ограниченного числа пользователей. После проведения тестирования компания будет прислушиваться к отзывам участников свободного тестирования и продолжит улучшать функцию. До этого Facebook и Instagram объединила сервисы обмена сообщениями двух соцсетей.

Отметим, что в 2012 году Instagram купил глава Facebook Марк Цукерберг за 1 млрд долл. Теперь цена мобильного приложения оценивается в десятки миллиардов долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Facebook приняла решение в начале осени полностью отказаться от старого «классического» дизайна своей десктопной версии. Уже в сентябре пользователи увидят новый интерфейс соцсети. Новое оформление будет применено для всех пользователей компьютерной версии соцсети.