Нову функцію для сторіз готують Facebook і Instagram

Instagram та Facebook. Фото: 3D News

https://racurs.ua/ua/n143508-novu-funkciu-dlya-storiz-gotuut-facebook-i-instagram.html

Ракурс

Соціальні мережі Instagram та Facebook протестують нову функцію, яка дозволить переносити сторіз з однієї соцмережі в іншу одночасно.

Публікацію будуть бачити лише ті підписники автора, які під'єднали до свого акаунту профіль Facebook. Про це повідомили у прес-службі соціальних мереж.

Повідомляється, що користувачі, які не підписані на автора сторіз, не зможуть переглядати публікації. Нова функція враховує всі налаштування конфіденційності, тому усі дані можна буде захистити.

Наразі тест проходить серед обмеженої кількості користувачів. Після проведення тестування компанія буде прислухатися до відгуків учасників вільного тестування та покращувати функцію. До цього Facebook і Instagram об'єднали сервіси обміну повідомленнями двох соцмереж.

Наголосимо, що у 2012 році Instagram купив очільник Facebook Марк Цукерберг за 1 млрд дол. Тепер ціна мобільного додатку оцінюється у десяти мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Facebook прийняла рішення на початку осені повністю відмовитися від старого «класичного» дизайну своєї десктопної версії. Вже у вересні користувачі побачать новий інтерфейс соцмережі. Нове оформлення буде застосовано для усіх користувачів комп’ютерної версії соцмережі.