Зеленський відреагував на обстріли на Донбасі. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n143507-boyovyky-znovu-obstrilyaly-pozyciyi-zsu-na-donbasi-z-yavylasya-reakciya-zelenskogo.html

Ракурс

Перемир’я на Донбасі продовжують порушувати російсько-терористичні угруповання ОРДЛО.

У понеділок, 7 вересня, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та гранатомета позиції українських військових поблизу Кам’янки. Вогонь окупанти відкривали після 9.10, кілька пострілів зробили зі стрілецької зброї та один із гранатомета поблизу Крутої Балки. На щастя, ніхто внаслідок обстрілів не постраждав. Про це повідомили в прес-центрі Міністерства оборони України.

На загострення на Донбасі вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави 6 вересня провів спеціальну нараду й висловив стурбованість напругою ситуації в конфліктній зоні. Як повідомили в прес-службі Офісу президента, Зеленський вимагає від Москви втрутитися в ситуацію. Президент хоче, щоб російська сторона вплинула на бойовиків, яких підтримує зброєю та фінансами.

На Банковій наголосили, що перемир’я — це правильний крок на шляху до досягнення миру на Донбасі. У Зеленського зазначили, що за 41 день режиму тиші не загинув жоден український військовослужбовець.

Президент ще раз підкреслює, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує всі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, доведено СММ ОБСЄ. Проте, за необхідності, українські військові будуть захищати суверенітет, територіальну цілісність і життя українських громадян, своєчасно і рішуче реагуючи на активність супротивника, — цитує офіс Зеленського «РБК-Україна».

Вчора, 6 серпня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у зв’язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі.

Нагадаємо, 6 вересня проросійські найманці та сепаратисти порушували перемир’я на Донбасі. Спочатку бойовики обстріляли позиції українських військових біля Красногорівки й поранили одного бійця.

Згодом окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Причепилівки на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України.