Зеленский отреагировал на обстрелы на Донбассе. Фото: РИА Новости

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Перемирие на Донбассе продолжают нарушать российско-террористические группировки ОРДЛО.

В понедельник, 7 сентября, боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета позиции украинских военных вблизи Каменки. Огонь оккупанты открывали после 9.10, несколько выстрелов сделали из стрелкового оружия и один из гранатомета вблизи Крутой Балки. К счастью, никто в результате обстрелов не пострадал. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

На обострение на Донбассе уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства 6 сентября провел специальное совещание и выразил обеспокоенность напряжением ситуации в конфликтной зоне. Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Зеленский требует от Москвы вмешаться в ситуацию. Президент хочет, чтобы российская сторона повлияла на боевиков, которых поддерживает оружием и финансами.

На Банковой подчеркнули, что перемирие — это правильный шаг на пути к достижению мира на Донбассе. У Зеленского отметили, что за 41 день режима тишины не погиб ни один украинский военнослужащий.

Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, доказано СММ ОБСЕ. Однако, если будет необходимо, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника, — цитирует офис Зеленского «РБК-Украина».

Вчера, 6 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с обстрелами со стороны оккупантов на Донбассе.

Напомним, 6 сентября пророссийские наемники и сепаратисты нарушали перемирие на Донбассе. Сначала боевики обстреляли позиции украинских военных возле Красногоровки и ранили одного бойца.

Впоследствии оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Прицепиловки на Луганщине. В результате обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.