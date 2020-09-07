«Здрастуйте, це Ігор Валерійович» — екс-соратник Коломойського про дзвінки олігарха чиновникам, фото — ТСН

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Ракурс

Ігор Коломойський, олігарх та колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського, має колосальний вплив на владу та главу держави.

Зеленський нібито боїться ігнорувати дзвінки олігарха, повідомив колишній соратник Коломойського Геннадій Корбан. Він розповів про вплив олігарха на рішення вищих ешелонів влади в інтерв’ю PavlovskiyNews.

Екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА вважає, що Коломойському подобається з ранку до ночі «намотувати кишки президенту і його оточенню, виставляючи їм різні претензії».

Тут можливий простий прийом: ти просто береш його і блокуєш. І все. Але вони не можуть цього зробити, до того ж вони залежні від телевізора, а він їх періодично б'є, в тому числі на «плюсах». Вони змушені іноді йому самі дзвонити, — розповів Корбан.

Колишній соратник Коломойського розповів, що у таких випадках олігарх «виставляє владі різні вимоги». Він, наприклад, може подзвонити певній людині і вирішити якесь своє питання.

Багато хто вважає його бенефіціаром перемоги Зеленського на виборах. Він не соромиться, дзвонить в будь-які органи, до якогось важливого чиновника. Каже: «Здрастуйте, це Ігор Валерійович», — заявив Корбан.

Колишній соратник олігарха і бізнесмен Корбан зауважив у Зеленського і його оточення тотальну боязнь нарватися на конфлікт з олігархом.

Він має психологічний контроль над Зеленським. Це навіть не вплив. Той його боїться. Зайвий раз не хоче мати справу. Зайвий раз його «корчить» від дзвінка. Він може і радий би від нього відв’язатися, але просто не може. Не може не взяти трубку. Його оточення — Шефір та Ермак — не можуть не взяти трубку, — розповів Корбан.

Корбан у березні 2014 року обійняв посаду керівника апарату облдержадміністрації і де-факто здійснював оперативне керівництво областю. Він пішов у відставку в кінці березня 2015 року. Проти Корбана порушили декілька кримінальних справ, які стосуються періоду його перебування у керівництві Дніпропетровської ОДА — зокрема, перевищення службових повноважень.

На липневих проміжних виборах до Ради у Чернігові він поступився кандидату від «Блоку Петра Порошенка» Сергію Березенку. Під час участі в цих виборах Корбана неодноразово звинувачували у підкупі виборців і використанні чорного піару.

Торік у листопаді «Ракурс» повідомляв, що Геннадій Корбан і дніпровські чиновники таємно узгоджують питання щодо керівництва містом.