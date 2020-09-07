«Здравствуйте, это Игорь Валерьевич» —- экс-соратник Коломойского о звонках олигарха чиновникам, фото — ТСН

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Ракурс

У Игоря Коломойского, олигарха и бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, есть колоссальное влияние на власть и главу государства.

Зеленский якобы боится игнорировать звонки олигарха, сообщил бывший соратник Коломойского Геннадий Корбан. Он рассказал о влиянии олигарха на решения высших эшелонов власти в интервью Pavlovskiy News.

Экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА считает, что Коломойскому нравится с утра до ночи «наматывать кишки президенту и его окружению, выставляя им различные претензии».

Здесь возможен простой прием: ты просто берешь его и блокируешь. И все. Но они не могут этого сделать, к тому же они зависимы от телевизора, а он их периодически бьет, в том числе на «плюсах». Они вынуждены иногда ему сами звонить, — рассказал Корбан.

Бывший соратник Коломойского рассказал, что в таких случаях олигарх «выставляет власти различные требования». Он, например, может позвонить определенному человеку и решить какой-то свой вопрос.

Многие считают его бенефициаром победы Зеленского на выборах. Он не стесняется, звонит в любые органы, к какому-то важному чиновнику. Говорит: «Здравствуйте, это Игорь Валерьевич», — заявил Корбан.

Бывший соратник олигарха и бизнесмен Корбан отметил у Зеленского и его окружения тотальную боязнь нарваться на конфликт с олигархом.

У него психологический контроль над Зеленским. Это даже не влияние. Тот его боится. Лишний раз не хочет иметь с ним дело. Его «корчит» от звонка. Он может и рад бы от него отвязаться, но просто не может. Не может не взять трубку. Его окружение — Шефир и Ермак — не могут не взять трубку, — рассказал Корбан.

Корбан в марте 2014 года занял должность руководителя аппарата облгосадминистрации и де-факто осуществлял оперативное руководство областью. Он ушел в отставку в конце марта 2015 года. Против Корбана возбудили несколько уголовных дел, касающихся периода его пребывания в руководстве Днепропетровской ОГА — в частности, за превышение служебных полномочий.

На июльских промежуточных выборах в Раду в Чернигове он уступил кандидату от «Блока Петра Порошенко». Во время выборов Корбана неоднократно обвиняли в подкупе избирателей и использовании черного пиара.

В ноябре прошлого года «Ракурс» сообщал, что Геннадий Корбан и днепровские чиновники тайно согласовывают вопросы по поводу руководства городом.