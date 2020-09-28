Натураліст Девід Аттенборо. Фото: realist.online

https://racurs.ua/ua/n144419-brytanskyy-pensioner-pobyv-rekord-djennifer-eniston-u-instagram.html

Ракурс

Девід Аттенборо, легендарний британський натураліст, побив світовий рекорд з приросту підписників в Instagram.

Рекорд 95-річний британець встановив після того, як зареєстрував обліковий запис в Інстаграм. Чоловік опублікував відеоролик, у якому закликав врятувати Землю. Про це 28 вересня повідомляє «ВВС Україна».

Континенти у вогні. Льодовики тануть. Коралові рифи вмирають… Список можна продовжувати і продовжувати, — заявив він у ролику.

Лише за 4 год. і 44 хв. на нього підписались 1 млн користувачів. Аттенборо побив рекорд американської актриси Дженніфер Еністон, яка у перші 5 год. та 16 хв. змогла добитись позначки у 1 млн прихильників. Новий рекорд вже засвідчили представники Книги рекордів Гіннесса.

Раніше Девід Аттенборо очолив список найпопулярніших персон у Великій Британії. Він був провідним і головним творцем 10 знаменитих документальних серіалів про природу.

Рекордсмени Instagram:

Сер Девід Аттенборо — 4 год. 44 хв. (вересень 2020 року).

Дженніфер Еністон — 5 год. 16 хв. (жовтень 2019 року).

Герцог і герцогиня Сассекські — 5 год. 45 хв. (квітень 2019 року).

Кан Даніель, зірка K-Pop — 11 год. 36 хв. (січень 2019 року).

Папа римський Франциск — 12 год. (березень 2016 року).

Девід Бекхем — 24 год. (травень 2015 року).

Нагадаємо, у березні принц Гаррі та Меган Маркл оголосили, що закривають свій аккаунт Sussex Royal в Instagram.