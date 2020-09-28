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Ракурс
Кернес прокоментував рішення Добкіна йти на вибори

Кернес прокоментував рішення Добкіна йти на вибори

28 вер 2020, 15:11
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Місцеві вибори цього року будуть цікавими, зокрема, у Харкові. Мер Харкова Геннадій Кернес вважає, що Михайло Добкін використовує чужий політичний капітал. Так міський голова Харкова відреагував на рішення Добкіна балотуватися у мери.

Я не сприймаю це як дружній жест, який нібито спрямований на передбачення політичних ризиків. Це не допомога, а спроба використовувати чужий політичний капітал, щоб підсилитися самому, а не посилити мене під час виборчої кампанії. І виглядає це вкрай неблагородно, — заявив Кернес у коментарі «Стране».

Кернес поскаржився, що останніми роками вони не вітають один одного з днем народження і «не засмучують один одного дружбою».

Нагадаємо, 23 вересня екс-нардеп Михайло Добкін у своєму Телеграм-каналі повідомив про наміри взяти участь у виборах Харківського міського голови. Політик зазначив, що не бажає багато говорити про мотиви свого рішення і побажав Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до Харкова. Сам Кернес перебуває на лікуванні у Німеччині.


Увага. Відео містить нецензурну лексику!

Джерело: Ракурс


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