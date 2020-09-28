Кернес прокомментировал решение Добкина идти на выборы

https://racurs.ua/n144418-kernes-prokommentiroval-na-reshenie-dobkina-idti-na-vybory.html

Ракурс

Местные выборы в этом году будут интересными, в частности, в Харькове. Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Михаил Добкин использует чужой политический капитал. Таким образом чиновник отреагировал на решение Добкина баллотироваться в мэры.

Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно, — заявил Кернес в комментарии «Стране».

Кернес посетовал, что в последние годы они не поздравляют друг друга с днем рождения и «не огорчают друг друга дружбой».

Напомним, 23 сентября экс-нардеп Михаил Добкин в своем Telegram-канале сообщил о своем решении принять участие в выборах Харьковского городского головы. Политик отметил, что не желает много говорить о мотивах своего решения и пожелал Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в Харьков. Сам Кернес находится на лечении в Германии.

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Добкин использовал знаменитый ролик с Кернесом в новой политической рекламе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n142990-dobkin-ispolzoval-znamenityy-rolik-s-kernesom-v-novoy-politicheskoy-reklame-video.html?nocache