Лікарі розповіли про стан екс-бранця Кремля Балуха

https://racurs.ua/ua/n144420-likari-rozpovily-pro-stan-eks-brancya-kremlya-baluha.html

Ракурс

Володимир Балух — колишній бранець Кремля, якого побили у Києві — перебуває у стабільному стані. Лікарі готують його до самостійного дихання.

Про це у Facebook написала нардеп Ірина Геращенко.

Вже третій тиждень наш Володя Балух перебуває у лікарні після злодійського нападу. Новини від лікуючих лікарів: «Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає", — написала вона.

Політик додала, що лікарі починають поступово тренувати Балуха дихати самостійно.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили невідомі в ніч на 8 вересня у Гідропарку в Києві, коли він з друзями святкував річницю визволення з полону. Його госпіталізували в стабільно важкому стані. Медики ввели його в медикаментозну кому.

Підозрюваного у нападі затримали 18 вересня. Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження. Конфлікт нібито стався на побутовому ґрунті.

Балуха звільнили з російського полону торік 7 вересня в рамках обміну між Україною і Росією. Підконтрольний Москві суд в анексованому Криму запроторив Балуха на чотири роки і 11 місяців до колонії за проукраїнську позицію щодо Криму. Екс-бранець приєднався до партії «Європейська солідарність» на місцевих виборах.