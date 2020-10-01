В Офисе президента отреагировали на гибель сотрудницы американского посольства, фото: Офис президента

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Офис президента Украины (ОПУ) прокомментировал недавнюю гибель сотрудницы посольства США, которая умерла в больнице после того, как ее утром 30 сентября нашли без сознания вблизи железнодорожных путей в Шевченковском районе Киева.

В ведомстве пообещали содействие установлению всех обстоятельств этого инцидента со стороны ОПУ и украинской власти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОПУ.

Отмечается, что погибшая была замужем, у нее остались четверо детей.

Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего, — отмечает пресс-служба ОПУ.



В ведомстве отмечают, что в настоящее время правоохранительные органы рассматривают версии как преднамеренного убийства, так и несчастного случая.

Напомним, погибшая сотрудница посольства, когда ее нашли прохожие, была одета в спортивный костюм, а в ее ушах были наушники. Поэтому в полиции не исключают, что ее гибель могла быть следствием несчастного случая — на железной дороге гибель неосторожных пешеходов не являются редкостью.