Международный день ненасилия отмечается 2 октября, фото: Francois Polito

https://racurs.ua/n144584-2-oktyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-nenasiliya.html

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2 октября в мире ежегодно отмечается Международный день ненасилия, введенный Генассамблеей ООН в 2007 году с целью «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».

Дата 2 октября выбрана, поскольку именно в этот день в 1869 году родился индийский государственный деятель Махатма Ганди — борец за независимость Индии, сформулировавший философию ненасилия.

Православная церковь в этот день чтит святых Трофима, Савватия и Доримедонта, которые стали жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Проба (правил в период с 276 по 282 год).

В народе этот день отмечали день Трофима и Зосимы. Этот день приходился на период, когда пчеловоды начинали собирать мед и готовить ульи к зиме.

Народные приметы: