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Международный день ненасилия отмечается 2 октября, фото: Francois Polito
2 октября отмечают Международный день ненасилияhttps://racurs.ua/n144584-2-oktyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-nenasiliya.htmlРакурс
2 октября в мире ежегодно отмечается Международный день ненасилия, введенный Генассамблеей ООН в 2007 году с целью «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».
Дата 2 октября выбрана, поскольку именно в этот день в 1869 году родился индийский государственный деятель Махатма Ганди — борец за независимость Индии, сформулировавший философию ненасилия.
Православная церковь в этот день чтит святых Трофима, Савватия и Доримедонта, которые стали жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Проба (правил в период с 276 по 282 год).
В народе этот день отмечали день Трофима и Зосимы. Этот день приходился на период, когда пчеловоды начинали собирать мед и готовить ульи к зиме.
Народные приметы:
- если листья опадают с деревьев — следует ставить ульи в пасеки;
- если пчелы летки (отверстия в ульях) плотно заделывают — зима будет снежной и холодной;
- если дует южный ветер — можно ждать хорошего урожая озимых;
- если журавли высоко и неспешно летят — осень будет теплой;
- если выросло много рябины — осень будет дождливой.
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