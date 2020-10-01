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Міжнародний день ненасильства відзначають 2 жовтня, фото: Francois Polito

2 жовтня відзначають Міжнародний день ненасильства

1 жов 2020, 22:39
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2 жовтня у світі щороку відзначають Міжнародний день ненасильства, запроваджений Генасамблеєю ООН у 2007 році з метою «затвердити культуру миру, терпимості, розуміння і ненасильства».

Дата 2 жовтня обрана, оскільки саме цього дня у 1869 році народився індійський державний діяч Магатма Ґанді — борець за незалежність Індії, який сформулював філософію ненасилля.

Православна церква цього дня вшановує святих Трофима, Саватія та Доримедонта, котрі стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Проба (правив у період з 276 по 282 рік).


У народі цього дня відзначали день Трофима та Зосими. Цей день припадав на період, коли бджолярі розпочинали збирати мед та готувати вулики до зими.

Народні прикмети:

  • якщо листя опадає з дерев — слід ставити вулики в пасіки;
  • якщо бджоли льотки (отвори у вуликах) щільно заліплюють — зима буде сніжною та холодною;
  • якщо дме південний вітер — можна чекати хорошого урожаю озимих;
  • якщо журавлі високо і не поспішаючи летять — осінь буде теплою;
  • якщо виросло багато горобини — осінь буде дощовою.

Джерело: Ракурс


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