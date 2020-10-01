Антиматерія може допомогти лікувати рак, фото: «Яндекс Дзен»

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За допомогою антиматерії можна отримувати більше корисної інформації зі звичайних медичних сканувань хворих на рак пацієнтів, ніж вважалося раніше.

Такого висновку дійшли японські учені з Токійського університету, повідомляє видання EurekAlert.

Учені розробили таймер життя частинок антиматерії, який дозволяє сканерам позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) визначати концентрацію кисню в тканинах тіла пацієнтів. Дослідники сподіваються, що цей винахід у майбутньому дозволить покращити лікування раку за рахунок швидкого виявлення частин пухлин з більш агресивним ростом клітин.

Учені наголошують, що для пацієнтів таке оновлене сканування нічим не відрізнятиметься від традиційного.

Досвід медичних команд щодо проведення сканування також буде однаковим, лише з більш корисною інформацією в кінці, — додають учені.

Позитрони, від яких ПЕТ-сканування отримало назву, є позитивно зарядженими антиматеріальними формами електронів. Через свої мініатюрні розміри та надзвичайно малу масу позитрони не є небезпечними для медичного застосування.

Позитрони утворюють гамма-промені, які є електромагнітними хвилями, подібними до рентгенівських, але з меншою довжиною хвилі.

В ході ПЕТ-сканування пацієнт отримує невелику кількість дуже слабкорадіоактивної рідини. Рідина циркулює протягом короткого періоду часу. Різниця в кровотоці або обміні речовин впливає на розподіл радіоактивності.

Скануючи електромагнітні хвилі від позитронів, учені дізнаються інформацію не тільки про структуру, а й про метаболічну функцію тканин всередині організму.

Щодо самих позитронів, то їхнє нетривале «життя» всередині організму може йти двома шляхами. Обидва вони починаються, коли позитрон «народжується» — вивільняється з введеної пацієнтові рідини:

на коротшому шляху позитрон негайно стикається з електроном і виробляє гамма-промені;

на трохи довшому шляху позитрон спочатку перетворюється на інший тип частинок, який називається позитронієм, а потім розпадається на гамма-промені.

Результат однаковий, але тривалість життя — ні, — наголошують дослідники.

Річ у тім, що коли концентрація кисню висока, то більш вірогідний коротший шлях.

Водночас брак кисню, котрий, зокрема, спостерігається у випадку швидкого росту пухлин, заважає лікуванню раку, оскільки бажані ефекти знищення ракових клітин під час променевої терапії частково досягаються за рахунок перетворення енергії опромінювання кисню, що міститься в клітинах, у вільні радикали, котрі пошкоджують ДНК.

Таким чином, встановлення концентрації кисню в тканинах організму повідомляє медичним експертам, як ефективніше атакувати пухлини всередині пацієнтів.

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