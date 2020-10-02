Дональд Трамп. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n144586-tramp-i-ego-jena-zaboleli-koronavirusom.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, получил положительный тест на коронавирус. Болезнь не обошла и жену американского лидера, Меланию Трамп. Теперь президент и первая леди США уйдут на самоизоляцию.

До этого коронавирус обнаружили у помощницы президента Хоуп Хикс. Об этом Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.



Сообщается, что помощница сопровождала президента в нескольких поездках, а также присутствовала во время дебатов. Ее замечали вместе с несколькими другими помощниками президента, которые не носили защитную маску и пренебрегали карантинными мероприятиями.

В связи с заболеванием, Трамп заявил, что начнет «карантинный процесс». Согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США, президент должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

Отметим, что американский лидер неоднократно делал скандальные заявления об эпидемии и нарушал карантинные ограничения.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Американский лидер возложил на Пекин всю вину за пандемию.