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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: Газета.ру

Трамп и его жена заболели коронавирусом

2 окт 2020, 08:26
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Дональд Трамп, президент США, получил положительный тест на коронавирус. Болезнь не обошла и жену американского лидера, Меланию Трамп. Теперь президент и первая леди США уйдут на самоизоляцию.

До этого коронавирус обнаружили у помощницы президента Хоуп Хикс. Об этом Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

Пост Дональда Трампа. Скриншот: TwitterСообщается, что помощница сопровождала президента в нескольких поездках, а также присутствовала во время дебатов. Ее замечали вместе с несколькими другими помощниками президента, которые не носили защитную маску и пренебрегали карантинными мероприятиями.

В связи с заболеванием, Трамп заявил, что начнет «карантинный процесс». Согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США, президент должен пройти 14-дневную самоизоляцию.


Отметим, что американский лидер неоднократно делал скандальные заявления об эпидемии и нарушал карантинные ограничения.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Американский лидер возложил на Пекин всю вину за пандемию.

Источник: Ракурс


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