Пожежі на Луганщині. Фото: ДСНС

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Пожежі на Луганщині вздовж лінії розмежування ширяться між селами. За добу пожежники зафіксували вісім масштабних осередків лісових пожеж, з яких лише один осередок ліквідовано.

Внаслідок пожежі загинули дев’ятеро осіб, до лікарень потрапили 17 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Найбільш загрозливі пожежі розкинулися біля Станиці Луганської. Вони простягаються до Сєвєродонецька і становлять загрозу 32 населеним пунктам. Внаслідок нищівної стихії евакуювали 150 осіб. За попередніми даними, орієнтовна площа загоряння складає понад 13 тис. гектарів.





На місце пожеж виїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він планує оцінити масштаб пожеж, а також скоординувати процес подолання наслідків пожеж.





Всього до гасіння залучили 2 тис. 557 осіб та 264 одиниць техніки, у тому числі три літаки Ан-32П та два ґвинтокрила Мі-8, якими протягом доби здійснено 60 скидів води.





Повідомляється, що гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами: на місці вирує ураганний вітер до 20 м/с, а також продовжується тривалий засушливий період, внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Офісі президента назвали версії виникнення лісових пожеж на Луганщині.