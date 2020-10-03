Азербайджан розгорнув масштабний наступ у Нагірному Карабасі

Війна у Нагірному Карабасі. Фото: Еспрессо TV

https://racurs.ua/ua/n144635-azerbaydjan-rozgornuv-masshtabnyy-nastup-u-nagirnomu-karabasi.html

Ракурс

Війна у Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном триває. Під час конфлікту армія Азербайджану перейшла у масштабний наступ, сконцентрувавши свої атаки на півночі і заході невизнаної республіки.

У зоні конфлікту ведуться запеклі бої. Про це повідомила прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян у своєму Facebook.

За її словами, сили противника зосереджені на півночі і заході країни, тому там почався масштабний наступ. Вірменські підрозділи запобігають просуванню ворога, завдаючи великих втрат. Також вірменська сторона заявляє, що за сьогодні збила три літаки Військово-повітряних сил Азербайджану.

Натомість Азербайджан публікує інформацію про втрати у вірменській армії. Так, у Баку стверджують, що за шість днів боїв їм вдалося ліквідувати 230 танків та іншої бронетехніки, 250 артилерійських установок, мінометів, РСЗВ, 38 засобів ППО, 10 командних пунктів, сім складів з боєприпасами, а також ракетний комплекс С-300.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна за Нагірний Карабах між Вірменією і Азербайджаном перейшла в активну фазу артилерійських обстрілів. Військові дії між країнами почалися у ніч на 27 вересня. Азербайджан і Вірменія ввели воєнний стан і оголосили мобілізацію резерву.