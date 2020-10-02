Війна у Нагірному Карабаху. Фото: CNN

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Війна у Нагірному Карабаху між Азербайджаном та Вірменією може підтримуватися завдяки найманцям з північної Сирії. Вони переправляються через турецький кордон та працюють за контрактом.

Щомісячна оплата учасника війни складає 1,5 тис. дол. Про це повідомляє CNN.

Один із найманців відкрито заявив, що належить до «бунтівної Сирійської національної армії», яку підтримує Туреччина, та заявив, що вже уклав контракт на три місяці для участі у війні у Нагірному Карабасі.

Він розповів, що «добровольці» збираються у районі Хавар Кіліс недалеко від сирійсько-турецького кордону і очікують транспортування до зони карабаського конфлікту. Чоловік зазначив, що 90% найманців його підрозділу підписали контракти.

Як відомо, бої між вірменськими та азербайджанськими військами почалися в ніч на 27 вересня. Азербайджан і Вірменія запровадили воєнний стан і оголосили мобілізацію резерву. Обидві країни звинувачують один одного в ескалації конфлікту і заявляють про бойові втрати і жертви серед цивільних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном перейшла в активну фазу артилерійських обстрілів. Вірменська сторона намагається відвоювати втрачені позиції.