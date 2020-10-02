Война в Нагорном Карабахе. Фото: CNN

https://racurs.ua/n144589-k-voyne-v-nagornom-karabahe-priobschaut-siriyskih-naemnikov-cnn.html

Ракурс

Война в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией может поддерживаться благодаря наемникам из северной Сирии. Они переправляются через турецкую границу и работают по контракту.

Ежемесячная оплата участника войны составляет 1,5 тыс. долл. Об этом сообщает CNN.

Один из наемников открыто заявил, что относится к «мятежной Сирийской национальной армии», которую поддерживает Турция, и заявил, что уже заключил контракт на три месяца для участия в войне в Нагорном Карабахе.

Он рассказал, что «добровольцы» собираются в районе Хавар Килис недалеко от сирийско-турецкой границы и ожидают транспортировки в зону карабахского конфликта. Мужчина отметил, что 90% наемников его подразделения подписали контракты.

Как известно, бои между армянскими и азербайджанскими войсками начались в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва. Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских.

Напомним, ранее мы сообщали, что война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном перешла в активную фазу артиллерийских обстрелов. Армянская сторона пытается отвоевать утраченные позиции.