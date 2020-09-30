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Ракурс
Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Официальную позицию о войне в Нагорном Карабахе высказала Украина

30 сен 2020, 11:32
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Война в Нагорном Карабахе — это горе, жертвы и разрушения. Такую позицию высказал глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и призвал стороны конфликта не разжигать дополнительные эмоции и урегулировать конфликт.

Он отметил, что одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга 30 сентября.

Кулеба напомнил, что Украина последовательно поддерживала территориальную целостность Азербайджана, так же как и Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины в международно признанных границах.


Напомним, ранее мы сообщали, что война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном на утро 30 сентября перешла в активную фазу артиллерийских обстрелов. В Министерстве обороны Армении заявили, что ночью в небе над Степанакертом были сбиты два беспилотника.

В свою очередь в Министерстве обороны Азербайджана сообщают, что сейчас бои идут по всей линии фронта. Там утверждают, что армянская сторона пыталась пойти в атаку в направлении Мадагиза. По словам представителей Азербайджана, такие действия врага были сдержаны войсками, затем начали контрнаступление.

Источник: Ракурс


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