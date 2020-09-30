Открыть дело о госизмене Фокина требуют в Верховной Раде — новости политики

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Возбудить дело о госизмене Витольда Фокина 30 сентября требовали в Верховной Раде во время утреннего пленарного заседания. Таким образом нардепы отреагировали на заявление первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе об отсутствии «доказательств военной агрессии России на Донбассе».

Почему Зеленский достал Кравчука и Фокина, ответственных за сдачу ядерного оружия, с политической пенсии? Их заявления требуют не увольнения из ТКГ, а возбуждения уголовного дела по ст. 110 и ст. 111 «государственная измена», — заявила за трибуной Рады нардеп от «ЕС» Ирина Геращенко.

По ее словам, Фокин предал каждого воина и память погибших, а также украинских дипломатов.

Как теперь дипломатам защищать Украину, если наши представители говорят о гражданском конфликте? Есть заявление министра внутренних дел Арсена Авакова (по Фокину — ред.), есть заявление Офиса президента, «где Зеленский работает президентом у Андрея Ермака». Мы требуем заявления самого Зеленского, а также главы Минобороны Андрея Тарана и главы МИД Дмитрия Кулебы, которые являются квотой президента в правительстве, — отметила Геращенко.



Напомним, 29 сентября Витольд Фокин заявил, что не видит доказательств военной агрессии России на Донбассе. Также он добавил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке России.