Владимир Зеленский, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n144490-es-preduprejdaet-zelenskogo-o-riskah-poteri-bezviza-atlantic-council.html

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Безвиз и макрофинансовая помощь со стороны ЕС могут оказаться под угрозой из-за решений украинских властей. Накануне 22-го ежегодного саммита «Украина — ЕС» двусторонние связи между нашим государством и ЕС является наиболее напряженными с момента подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году.

Вероятно, этот вопрос будет главным предметом обсуждений в ходе запланированного на 6 октября саммита. Редактор Atlantic Council Питер Дикинсон сообщил об этом в своей статье, опубликованной на сайте аналитического центра.

Отношения между Украиной и ЕС за последние шесть лет значительно укрепились, но отступление правительства Зеленского в Киеве от ключевых антикоррупционных мер сейчас вызывает беспокойство среди европейских партнеров Украины относительно будущего направления страны, — отметил он.

Дикинсон, в частности, упоминает заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который недавно совершил визит в Киев. Боррель подчеркивал, что Украина не должна воспринимать поддержку ЕС как должное.

Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана с насущной необходимостью укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией, — отмечал Боррель.

Дикинсон отмечает, что за последние шесть лет значительная часть международной поддержки, которую получила Украина, была связана с проведением реформ, в частности созданием антикоррупционных ведомств, способных действовать самостоятельно.

Этот процесс был склонен к бесконечным задержкам и неоднократным срывам. Однако, до недавнего времени считалось, что он движется в правильном направлении, — отмечает Дикинсон.

По его словам, ситуация кардинально изменилась после принятых Конституционным судом Украины в августе и сентябре решений, которые оспаривали юридическую силу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и ставили под сомнение перспективу отмены значительной части антикоррупционного законодательства.

Эти решения Конституционного суда были охарактеризованы критиками как политически мотивированные попытки подорвать независимость НАБУ, — отмечает он.

Впоследствии, во второй половине сентября, Верховная Рада назначила «сомнительную комиссию по отбору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая не соответствует международным обязательствам Украины», отметил Дикинсон.

В Atlantic Council отмечают, что до этого голосования Зеленский получал неоднократные напоминания от международных партнеров Украины о необходимости создания надежной комиссии и выполнения антикоррупционных обязательств. Но депутаты от его партии «Слуга народа» все же приняли это сомнительное решение.

В ответ представители ЕС напомнили Украине, что это парламентское решение может поставить под угрозу последнюю программу макрофинансовой помощи в стране на сумму 1,2 млрд евро, а также безвиз — пока наиболее ощутимое для рядовых украинцев следствие евроинтеграции.

Отмечается, что хотя такое наказание было бы болезненным для Киева, в Евросоюзе в настоящее время нет других рычагов влияния на украинскую власть.

Поскольку уже существует самое широкое Соглашение об ассоциации в истории ЕС, но отсутствуют реальные перспективы дорожной карты к полноправному членству, Брюссель ограничен относительно того, что он может предложить Украине, — подчеркивают в Atlantic Council.

Дикинсон отметил, что Зеленский в своем недавнем интервью словацкому изданию «Хозяйственные новости» отметил, что целью Украины является присоединение к Евросоюзу.

Такие заявления, несомненно, призваны успокоить каждого, кто ставит под сомнение приверженность Зеленского поддержке евроатлантической интеграции Украины. Однако действия говорят больше, чем слова, и последние события в Украине ставят траекторию движения страны на запад под серьезные сомнения, — отметил Дикинсон.

Напомним, Боррель во время недавней беседы с Зеленским заявил, что Европейский Союз — «не благотворительная организация и не банкомат».