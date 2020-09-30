Володимир Зеленський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n144490-ies-poperedjaie-zelenskogo-pro-ryzyky-vtraty-bezvizu-atlantic-council.html

Ракурс

Безвіз та макрофінансова допомога з боку ЄС можуть опинитися під загрозою через рішення української влади. Напередодні 22-го щорічного саміту «Україна — ЄС» двосторонні зв’язки між нашою державою та ЄС є найбільш напруженими з моменту підписання Угоди про асоціацію у 2014 році.

Ймовірно, це питання буде головним предметом обговорень під час запланованого на 6 жовтня саміту. Редактор Atlantic Council Пітер Дікінсон повідомив про це у своїй статті, опублікованій на сайті аналітичного центру.

Відносини між Україною та ЄС за останні шість років значно зміцнилися, але відступ уряду Зеленського в Києві від ключових антикорупційних заходів зараз викликає занепокоєння серед європейських партнерів України щодо майбутнього напрямку країни, — зазначив він.

Дікінсон, зокрема, згадує заяви високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, який нещодавно здійснив візит до Києва. Боррель наголошував, що Україна не повинна сприймати підтримку ЄС як належне.

Наша підтримка триватиме, але вона також пов’язана з нагальною потребою зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією, — зазначав Боррель.

Дікінсон зазначає, що за останні шість років значна частина міжнародної підтримки, яку отримала Україна, була пов’язана з проведенням реформ, зокрема створенням антикорупційних установ, здатних діяти самостійно.

Цей процес був схильний до нескінченних затримок і неодноразових зривів. Проте до недавнього часу вважалося, що він рухається в правильному напрямку, — наголошує Дікінсон.

За його словами, ситуація кардинально змінилася після ухвалених Конституційним судом України в серпні і вересні рішень, які оскаржували юридичну силу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і ставили під сумнів перспективу скасування значної частини антикорупційного законодавства.

Ці рішення Конституційного суду були охарактеризовані критиками як політично мотивовані спроби підірвати незалежність НАБУ, — наголошує він.

Згодом, у другій половині вересня, Верховна Рада призначила «сумнівну комісію з відбору до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка не відповідає міжнародним зобов’язанням України», наголосив Дікінсон.

В Atlantic Council зазначають, що до цього голосування Зеленський отримував неодноразові нагадування від міжнародних партнерів України про необхідність створення надійної комісії і виконання антикорупційних зобов’язань. Але депутати від його партії «Слуга народу» все ж ухвалили це сумнівне рішення.

У відповідь представники ЄС нагадали Україні, що це парламентське рішення може поставити під загрозу останню програму макрофінансової допомоги в країні на суму 1,2 млрд євро, а також безвіз — наразі найбільш відчутний для рядових українців наслідок євроінтеграції.

Зазначається, що хоча таке покарання було б болючим для Києва, в Євросоюзі наразі немає інших важелів впливу на українську владу.

Оскільки вже існує найширша Угода про асоціацію в історії ЄС, але відсутні реальні перспективи дорожньої карти до повноправного членства, Брюссель обмежений щодо того, що він може запропонувати Україні, — наголошують у Atlantic Council.

Дікінсон зазначив, що Зеленський у своєму нещодавньому інтерв’ю словацькому виданню «Господарські новини» наголосив, що метою України є приєднання до Євросоюзу.

Такі заяви, без сумніву, покликані заспокоїти кожного, хто ставить під сумнів відданість Зеленського підтримці євроатлантичної інтеграції України. Однак дії говорять більше, ніж слова, і останні події в Україні ставлять траєкторію руху країни на захід під серйозні сумніви, — зазначив Дікінсон.

Нагадаємо, Боррель під час нещодавньої розмови із Зеленським заявив, що Європейський Союз — «не благодійна організація і не банкомат».