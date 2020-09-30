Порушити справу про держзраду Фокіна вимагають у Раді

https://racurs.ua/ua/n144491-porushyty-spravu-pro-derjzradu-fokina-vymagaut-u-radi.html

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Порушити справу про держзраду Вітольда Фокіна 30 вересня вимагали у Верховній Раді під час ранкового пленарного засідання. Таким чином нардепи відреагували на заяву першого заступника очільника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо відсутності «доказів військової агресії Росії на Донбасі».

Чому Зеленський дістав Кравчука і Фокіна, відповідальних за здачу ядерної зброї, з політичної пенсії? Їхні заяви вимагають не звільнення з ТКГ, а порушення кримінальної справи ст. 110 і ст. 111 «державна зрада», — заявила за трибуною Ради нардеп від «ЄС» Ірина Геращенко.

За її словами, Фокін зрадив кожного воїна і пам’ять загиблих, а також українських дипломатів.

Бо як дипломатам захищати Україну, якщо наші представники говорять про громадянський конфлікт? Є заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (щодо Фокіна — ред.), є заява Офісу президента, «де Зеленський працює президентом у Андрія Єрмака». Ми вимагаємо заяви самого Зеленського, а також глави Міноборони Андрія Тарана і очільника МЗС Дмитра Кулеби, які є квотою президента в уряді, — зазначила Геращенко.



Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін заявив, що не бачить доказів військової агресії Росії на Донбасі. Також він додав, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Росії.