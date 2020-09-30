Офіційну позицію щодо війни у Нагірному Карабаху висловила Україна

Дмитро Кулеба. Фото: прес-служба МЗС

https://racurs.ua/ua/n144492-oficiynu-pozyciu-schodo-viyny-u-nagirnomu-karabahu-vyslovyla-ukrayina.html

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Війна у Нагірному Карабасі — це горе, жертви та руйнування. Таку позицію висловив голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та закликав сторони конфлікту не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт.

Він наголосив, що одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу 30 вересня.

Кулеба нагадав, що Україна послідовно підтримувала територіальну цілісність Азербайджану, так само як і Азербайджан підтримував територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном на ранок 30 вересня перейшла в активну фазу артилерійських обстрілів. У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що вночі у небі над Степанакертом було збито два безпілотники.

Зі свого боку у Міністерстві оборони Азербайджану повідомляють, що наразі бої йдуть по всій лінії фронту. Там стверджують, що вірменська сторона намагалася піти в атаку в напрямку Мадагіза. За словами представників Азербайджану, такі дії ворога були стримані військами та був розпочатий контрнаступ.