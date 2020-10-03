Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144634-koronavirus-v-ukrayini-vbyv-mayje-sotnu-ukrayinciv-za-dobu-vyyavyly-ponad-4-5-tys-novyh.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 2 жовтня, вірус виявили у 4 тис. 661 громадянина.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 222 тис. 322 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 146 людей, а в цілому вже одужали 79 тис. 901 особа. Зараз хворіє 98 тис. 737 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 92 особи. Загальна кількість жертв становить 4 тис. 353 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 284 тис. 500.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській області (516 осіб), м. Київ (441 особа), Одеській області (310 хворих) та Дніпропетровській області (297 інфікованих). Найменше випадків COVID-19 2 жовтня фіксувалося у Луганській та Кіровоградській областях — 67 та 17 випадків відповідно.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наразі є 200 експериментальних вакцин, які знаходяться на різній стадії розвитку у лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них вже вісім вакцин перебувають у третій фазі клінічних випробувань.

До кінця грудня 2020 року дев’ять вакцин мають показати результати, які дослідники почнуть вивчати. При такому плані вакцина в Україні може бути наявна в другій половині 2021 року для людей з уразливих груп населення.