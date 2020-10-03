Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 2 октября, вирус был обнаружен у 4 тыс. 661 гражданина.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 222 тыс. 322 человека. Одолеть коронавирус по состоянию на вчера удалось 2 тыс. 146 людям, а в целом уже выздоровели 79 тыс. 901 человек. Сейчас болеет 98 тыс. 737 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 92 человека. Общее число жертв составляет 4 тыс. 353 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 284 тыс. 500.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (516 человек), г. Киев (441 человек), Одесской области (310 больных) и Днепропетровской области (297 инфицированных). Меньше всего случаев COVID-19 2 октября фиксировалось в Луганской и Кировоградской областях — 67 и 17 случаев соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что на данный момент есть 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разных типах испытаний. И из них уже восемь вакцин находятся в третьей фазе клинических испытаний.

К концу декабря 2020 года девять вакцин должны показать результаты, которые изучат ученые. Согласно такому плану вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 года для людей из уязвимых групп населения.