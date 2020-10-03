Запуск ракеты. Фото: пресc-служба NASA

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Ракурс

NASA, американское космическое агентство, запустило ракету-носитель Antares на космодроме «Уоллопс Айленд» в штате Вирджиния, США, сегодня ночью, 3 октября. Эта ракета является совместным проектом Украины и США, над которым уже несколько лет работают американские и украинские предприятия.

Ракета носитель доставила груз к Международной космической станции (МКС) со второй попытки. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.





Сообщается, что благодаря ракете-носителю было доставлено ориентировочно 3,6 тонны груза. За сутки до этого, 2 октября, NASA за три минуты до старта остановило запуск грузового космического корабля Cygnus, который должен был полететь на Международную космическую станцию. Причиной остановки назвали техническую неисправность.

Среди груза, который был отправлен на МКС, были продукты питания для космонавтов, оборудование и материалы для проведения космических исследований.

Сейчас ученые исследуют техническую неполадку, которая возникла перед запуском ракеты. Известно, что наземное оборудование показывало непонятные данные, из-за чего запуск отложили. Если неисправность окажется незначительной, следующий запуск проведут уже завтра.



Отметим, что ракета-носитель Antares была создана в рамках сотрудничества Украины и США по исследованию космоса. В ее создании приняли участие американская Orbital ATK, конструкторское бюро «Южное», «Южный машиностроительный завод им. Макарова» и другие украинские предприятия.

Как известно, в апреле американская компания Northrop Grumman организовывала отдельный рейс, чтобы доставить из Украины в США группу украинских космических специалистов. Без их участия вовремя запустить Antares было бы невозможно.

Напомним, ранее мы сообщали, что ракетно-космическая отрасль Украины была сильно завязана на сотрудничестве с Россией, особенно в части комплектующих. Сейчас же развитие возможно только в виде интеграции в мировую ракетно-космическую индустрию.

Украина уже имеет налаженное сотрудничество с США в рамках программы Antares, а в Европе в проекте Vega пущен в действие украинский двигатель.