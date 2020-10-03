Почему переговоры по Донбассу перенесут из Минска, рассказали в МИД

Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

https://racurs.ua/n144632-pochemu-peregovory-po-donbassu-perenesut-iz-minska-rasskazali-v-mid.html

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Война на Донбассе продолжается, поэтому Украина нуждается в площадке для трехсторонних переговоров. Из-за событий, которые происходят в Беларуси, Украина планирует заменить Минск в качестве площадки.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока вопрос переноса площадки переговоров не является острым из-за эпидемии коронавируса. Однако, его замена вполне возможна. Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

Он заявил, что в МИД никогда не зарекались по поводу переноса переговоров из Минска. Кулеба считает, что чем более недружественными будут действия Беларуси по отношению к Украине, тем сильнее усиливает свое влияние Россия в Беларуси. В связи с этим Минск становится неудобным местом для мирных переговоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минск стал не лучшим международным посредником в вопросе мира на Донбассе, поэтому «слуги» планируют поднять вопрос переноса из столицы Беларуси площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Место, куда будут переносить площадку, еще не определили — этот вопрос нужно обсуждать со всеми участниками трехсторонних переговоров. Кроме того, пока что из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 переговоры проходят в формате онлайн.