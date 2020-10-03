Чому переговори по Донбасу перенесуть з Мінська, розповіли у МЗС

Дмитро Кулеба. Фото: прес-служба МЗС

https://racurs.ua/ua/n144632-chomu-peregovory-po-donbasu-perenesut-z-minska-rozpovily-u-mzs.html

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Війна на Донбасі триває, тому Україна потребує нового майданчику для тристоронніх переговорів. Через події, які відбуваються у Білорусі, Україна планує замінити Мінськ на інший переговорний майданчик.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що поки питання перенесення майданчика переговорів не є гострим через епідемію коронавірусу. Однак, його заміна цілком можлива. Про це розповів в інтерв’ю BBC Україна.

Він заявив, що у МЗС ніколи не стверджували, що перенести переговори з Мінська неможливо. Кулеба вважає, що чим більш недружніми будуть дії Білорусі щодо України, тим сильніше посилює свій вплив Росія у Білорусі. У зв’язку з цим Мінськ стає незручним місцем для мирних переговорів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мінськ став не кращим міжнародним посередником у питанні миру на Донбасі, тому «слуги» планують підняти питання перенесення зі столиці Білорусі майданчику для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Місце, куди будуть переносити майданчик, ще не визначили — це питання потрібно обговорювати з усіма учасниками тристоронніх переговорів. Окрім того, поки що через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 переговори проходять у форматі онлайн.