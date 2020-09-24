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Ракурс
Мінськ вичерпав себе як майданчик для переговорів, переконані у “Слузі народу” — новини політики

Мінськ вдавав нейтральність й вичерпав себе як посередник у переговорах, впевнені у «Слузі народу»

24 вер 2020, 20:54
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Столиця Білорусі Мінськ вичерпала себе як майданчик для переговорів щодо війни на Донбасі.

Таку думку висловив в ефірі одного з українських телеканалів нардеп із президентської фракції «Слуга народу» Богдан Яременко, пише УНН.

Мінськ себе вичерпав як країна, яка вдавала, що вона нейтральна в цьому конфлікті й може бути посередником. Поки що таким посередником є інтернет, що буде далі, ми подивимося, — розповів Яременко.

На думку нардепа-«слуги», Білорусь зараз непридатна як майданчик для подальших переговорів.


Цінність «мінського формату» не в тому, що він мінський, а в тому, що там є Україна, Росія та ОБСЄ. Де вони зустрічатимуться — у Стамбулі, Женеві або деінде — загалом питання другорядне, — резюмував Яременко.

Нагадаємо, 24 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує позицію країн-партнерів та Європейського Союзу стосовно подій у Білорусі й закликає білоруську владу знайти діалог з народом.

Джерело: Ракурс


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