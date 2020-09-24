Підозрюваного в убивстві 21-річної аптекарки в Одесі затримано — деталі — новини Одеси

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Підозрюваного в убивстві 21-річної аптекарки в Одесі затримала поліція. Ним виявився 35-річний уродженець Кодимського району області. Зараз він перебуває в СІЗО.

Поліцейські провели низку слідчо-розшукових заходів, переглянули записи з камер відеоспостереження і встановили, що до злочину причетний працівник установи, який наразі перебуває на стадії звільнення, — йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Одеської області у Facebook.

Як встановило слідство, чоловік приїхав до аптеки автомобілем близько 22.00. О 3.00 він зайшов в аптеку, показавши фармацевту своє посвідчення ревізора нібито з метою перевірки.

Не підозрюючи поганого, дівчина впустила зловмисника в приміщення, де на його вимогу пред’явила відповідні записи й відкрила сейф із грошима. За словами затриманого, він запропонував потерпілій поділити гроші, але та відмовилася і почала кричати, — розповіли правоохоронці.

Встановлено, що частину викрадених коштів чоловік витратив на погашення кредитів, інші кошти правоохоронці вилучили під час обшуку його транспортного засобу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ Одеси, у жертви виявили 36 колото-різаних ножових ран. Підозрюваний заборгував понад 100 тис. грн за банківськими кредитами.