Подозреваемый в убийстве 21-летнего фармацевта в Одессе задержан — детали

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Подозреваемого в убийстве 21-летней сотрудницы аптеки в Одессе задержала полиция. Им оказался 35-летний уроженец Кодымского района области. Сейчас он находится в СИЗО.

Полицейские провели ряд следственно-розыскных мероприятий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что к преступлению причастен работник учреждения, который сейчас находится на стадии увольнения, — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области в Facebook.

Как установило следствие, мужчина приехал в аптеку автомобилем около 22.00. В 3.00 он зашел в аптеку, показав фармацевту свое удостоверение ревизора якобы с целью проверки.

Не подозревая ничего плохого, девушка впустила злоумышленника в помещение, где по его требованию предъявила соответствующие записи и открыла сейф с деньгами. По словам задержанного, он предложил потерпевшей поделить деньги, но та отказалась и начала кричать, — рассказали правоохранители.

Установлено, что часть похищенных средств мужчина потратил на погашение кредитов, остальные деньги правоохранители изъяли во время обыска его транспортного средства.

По сообщениям местных СМИ Одессы, у жертвы обнаружили 36 колото-резаных ножевых ран. Подозреваемый задолжал свыше 100 тыс. грн по банковским кредитам.