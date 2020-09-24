Синхронное голосование «Слуги народа» и ОПЗЖ прокомментировал Разумков

https://racurs.ua/n144282-sinhronnoe-golosovanie-slugi-naroda-i-opzj-prokommentiroval-razumkov.html

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, отреагировал на обвинения в том, что президентская фракция «Слуга народа» в ходе голосований в парламенте пользуется поддержкой депутатов из пророссийской фракции ОПЗЖ. Речь идет о недавнем голосовании за кандидатов в комиссию по избранию нового руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отметил Разумков, в этом случае нельзя говорить о голосовании в унисон «слуг» и ОПЗЖ, поскольку за состав комиссии по избранию главы САП отдали голоса «не только ОПЗЖ, а и депутатская группа «За будущее», часть «Доверия».

Поэтому не ищите черную кошку в темной комнате, даже если ее там нет, — отметил Разумков в интервью НВ, пишут ua.news.

По его мнению, если бы Рада голосовала за каждую кандидатуру в комиссию отдельно, ситуация была бы другой.

Но решение по персоналиям принималось в комитете. А дальше уже каждый определялся самостоятельно в зале Верховной Рады — поддержать или не поддержать, — резюмировал спикер.

Кроме этого, Разумков отметил, что не видит проблемы в заявлениях послов G7 о необходимости проведения прозрачного конкурса в САП.