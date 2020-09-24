Чому «Слуга народу» голосує з ОПЗЖ, пояснив Разумков

https://racurs.ua/ua/n144282-chomu-sluga-narodu-golosuie-z-opzj-poyasnyv-razumkov.html

Ракурс

Дмитро Разумков, очільник Верховної Ради, відреагував на закиди про те, що президентська фракція «Слуга народу» під час голосувань у парламенті користується підтримкою депутатів з проросійської фракції ОПЗЖ. Зокрема, йдеться про нещодавнє голосування щодо кандидатів до комісії з обрання нового керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зауважив Разумков, у цьому випадку не можна говорити про голосування в унісон «слуг» і ОПЗЖ, оскільки за склад комісії з обрання глави САП віддали голоси «не тільки ОПЗЖ, а і депутатська група «За майбутнє", частина «Довіри».

Тому не шукаймо чорну кішку в темній кімнаті, навіть якщо її там немає, — наголосив Разумков в інтерв’ю для НВ, пишуть ua.news.

На його думку, якби Рада голосувала за кожну кандидатуру комісії окремо, ситуація була б іншою.

Але рішення щодо персоналій ухвалювали саме в комітеті. А далі вже кожен визначався самостійно в залі Верховної Ради — підтримати або не підтримати, — резюмував спікер.

Окрім цього, Разумков зазначив, що не вбачає проблеми у заявах послів G7 щодо необхідності проведення прозорого конкурсу до САП.