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Ракурс
Форму та колір бюлетенів затвердила ЦВК на місцеві вибори

Форму та колір бюлетенів затвердила ЦВК на місцеві вибори

24 вер 2020, 19:10
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Форму та колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, затвердила Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні. Також ЦВК встановила форми протоколів та актів виборчих комісій і акредитувала перших офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

Про це 24 вересня повідомила прес-служба ЦВК.

Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, затверджено наступний колір виборчих бюлетенів:

  • блакитного кольору — з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

  • світло-зеленого кольору — з виборів депутатів районної ради;

  • світло-жовтого кольору — з виборів депутатів міської ради;

  • світло-сірого кольору — з виборів депутатів районної у місті ради;

  • кремового кольору — з виборів депутатів сільської, селищної ради;

  • світло-рожевого кольору — з виборів сільського, селищного, міського голови.

При цьому встановлено, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку, — йдеться у повідомленні.

Засідання ЦВК

Окрім цього, у четвер ЦВК встановила форми протоколів та актів виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, і акредитувала 28 офіційних спостерігачів. А саме:

  • 9 — від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів,

  • 11 — від Українського Конґресового комітету Америки,

  • 4 — від Словаччини,


  • 4 — від Іспанії.

Джерело: Ракурс


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