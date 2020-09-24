Форму та колір бюлетенів затвердила ЦВК на місцеві вибори

https://racurs.ua/ua/n144281-formu-ta-kolir-buleteniv-zatverdyla-cvk-na-miscevi-vybory.html

Ракурс

Форму та колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, затвердила Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні. Також ЦВК встановила форми протоколів та актів виборчих комісій і акредитувала перших офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

Про це 24 вересня повідомила прес-служба ЦВК.

Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, затверджено наступний колір виборчих бюлетенів:

блакитного кольору — з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зеленого кольору — з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору — з виборів депутатів міської ради;

світло-сірого кольору — з виборів депутатів районної у місті ради;

кремового кольору — з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевого кольору — з виборів сільського, селищного, міського голови.

При цьому встановлено, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у четвер ЦВК встановила форми протоколів та актів виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, і акредитувала 28 офіційних спостерігачів. А саме: