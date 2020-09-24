Цукерки вбили чоловіка у США — небезпечний інгредієнт назвали лікарі — новини США

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Цукерки вбили чоловіка у США — 54-річний будівельник з Массачусетса раптово втратив свідомість і помер від зупинки серця в ресторані. За словами лікарів, він щодня впродовж кількох тижнів з’їдав щонайменше пачку локричних мармеладок.

Смерть настала внаслідок надмірного вживання локричних цукерок (для приготування котрих використовують рослину солодкий корінь), що містить гліциризинову кислоту. Ця кислота здатна викликати гіпертонію, гіпокаліємію, метаболічний алкалоз, фатальні аритмії і ниркову недостатність. Такі симптоми спостерігалися і у загиблого чоловіка, пише ВВС.

Гіпокаліємія — це коли рівень калію в крові людини стає небезпечно низьким. Відомо, що пацієнт також нещодавно змінив тип солодощів — за кілька тижнів до смерті він «перемкнувся» з твердих продуктів зі смаком червоних фруктів на інші, приготовлені з чорної локриці.

Подальше розслідування встановило, що причиною його гіпокаліємії був недавній перехід на льодяники, що містять локрицу, — зазначив лікар Ендрю Лундквіст.

Вживання 56 г локриці в день протягом двох тижнів може викликати проблеми з серцевим ритмом, особливо у людей, котрим за 40 років. Тому Управління з санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами США дозволяє до 3,1% вмісту гліциризинової кислоти в їжі, але багато виробників цукерок та інших локричних продуктів не розкривають їх зміст.