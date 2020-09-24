Лакричные конфеты убили мужчину в США — врачи назвали опасный ингредиент

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Конфеты убили мужчину в США — 54-летний строитель из Массачусетса внезапно потерял сознание и умер от остановки сердца в ресторане. По словам врачей, он ежедневно в течение нескольких недель съедал как минимум пачку лакричных мармеладок.

Смертельный исход наступил из-за чрезмерного употребления лакричных конфет (приготовленных с добавлением корня солодки), содержащих глицирризиновую кислоту. Эта кислота способна вызывать гипертонию, гипокалиемию, метаболический алкалоз, фатальные аритмии и почечную недостаточность. Такие симптомы наблюдались и у погибшего мужчины, пишет ВВС.

Гипокалиемия — это когда уровень калия в крови человека становится опасно низким. Известно, что пациент также недавно изменил тип сладостей — за несколько недель до своей смерти он переключился с твердых продуктов со вкусом красных фруктов на другие, приготовленные из черной лакрицы.

Дальнейшее расследование показало, что причиной его гипокалиемии был недавний переход на леденцы, содержащие лакрицу, — отметил врач Эндрю Лундквист.

Употребление 56 г лакрицы в день в течение двух недель может вызвать проблемы с сердечным ритмом, особенно у людей старше 40 лет. Поэтому Управление по санитарному надзору за пищевым продуктом и медикаментами США разрешает до 3,1% содержания глицирризиновой кислоты в пище, но многие производители конфет и других лакричных продуктов не раскрывают их содержание.