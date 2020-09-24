Форму и цвет бюллетеней утвердил ЦИК — местные выборы 2020

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Форму и цвет избирательных бюллетеней на местные выборы, которые состоятся 25 октября, утвердила Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании. Также ЦИК установил формы протоколов и актов избирательных комиссий и аккредитовал первых официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Об этом 24-сентября сообщила пресс-служба ЦИК.

Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней на выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов, — говорится в сообщении.

В частности, утвержден следующий цвет избирательных бюллетеней:

голубого цвета — на выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета — на выборы депутатов районного совета;

светло-желтого цвета — на выборы депутатов городского совета;

светло-серого цвета — на выборы депутатов районного совета;

кремового цвета — на выборы депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета — на выборы сельского, поселкового, городского головы.

При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны, — говорится в сообщении.

Кроме этого, в четверг ЦИК установила формы протоколов и актов избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, и аккредитовала 28 официальных наблюдателей. А именно: