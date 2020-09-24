Минск притворялся нейтральным посредником в переговорах о Донбассе, убеждены в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n144284-minsk-pritvoryalsya-neytralnym-posrednikom-v-peregovorah-o-donbasse-ubejdeny-v-sluge-naroda.html

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Столица Беларуси Минск исчерпала себя как площадка для переговоров о войне на Донбассе.

Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов нардеп из президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, пишет УНН.

Минск себя исчерпал как страна, которая делала вид, что она нейтральная в этом конфликте и может быть посредником. Пока таким посредником является интернет, что будет дальше, мы посмотрим, — рассказал Яременко.

По мнению нардепа-«слуги», Беларусь сейчас непригодна как площадка для дальнейших переговоров.

Ценность «минского формата» не в том, что он минский, а в том, что там есть Украина, Россия и ОБСЕ. Где они будут встречаться — в Стамбуле, Женеве или где-то еще — в принципе вопрос второстепенный, — резюмировал Яременко.

Напомним, 24 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает позицию стран-партнеров и Европейского Союза в отношении событий в Беларуси и призывает власти соседней страны найти диалог с народом.